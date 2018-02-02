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الفاتيكان يعتزم تعيين 7 أساقفة عينتهم بكين

الجمعة، 02 فبراير 2018 06:03 م
الفاتيكان يعتزم تعيين 7 أساقفة عينتهم بكين بابا الفاتيكان


الفاتيكان (أ ف ب)
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تقترب حاضرة الفاتيكان من التوصل إلى اتفاق تاريخى مع الصين الشيوعية حول المسألة الجوهرية المتصلة بتعيين أساقفة، من خلال قرار الاعتراف قريبا بسبعة عينهم النظام فى بكين، كما قال الجمعة لوكالة فرانس برس مصدر قريب من الملف.

وأضاف هذا المصدر أن "الأمور تتحرك"، مؤكدا معلومة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. لكنه لم يحدد موعدا للتوصل إلى اتفاق رسمى قد يحتاج مزيدا من الوقت، فى إطار المفاوضات المعقدة التى بدأت قبل ثلاث سنوات بين الفاتيكان والصين.

ومن الأساقفة السبعة الذين يفترض أن يعترف بهم البابا فرنسيس، ثلاثة حرمهم الفاتيكان رسميا فى السابق، كما أوضح من جهته خبير فى شئون الكنيسة الصينية.

وينقسم الكاثوليك الصينيون الذين يناهز عددهم اثنى عشر مليونا، بين "رابطة وطنية" يختار الحزب الشيوعى كهنتها مباشرة، مخالفين بذلك قاعدة الخضوع للبابا، وبين كنيسة غير رسمية تتساهل بكين مع أساقفتها الذين تعينهم روما، لكنها لا تعترف بهم.

لكن الوضع أكثر تعقيدا، لأن الفاتيكان "وافق" فى الماضى على بعض الأساقفة الذين عينتهم بكين.

وفى الفترة الاخيرة، طلب دبلوماسى كبير فى الكرسى الرسولى من أسقفين صينيين يعترف بهما البابا، أن يتخليا عن منصبيهما لأسقفين صينيين عينتهما بكين مباشرة، أحدهما حرمه الفاتيكان فى 2011. 


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