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العقارات تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال شهر يناير

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:10 م
العقارات تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال شهر يناير عقارات- أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات شهر يناير الماضى، وبلغ 1537.9 ملايين ورقة بقيمة 4525.7 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1284.2 مليون ورقة، بقيمة 3810.3 مليون جنيه.
 
 
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 848.9 مليون ورقة بقيمة 1690.4 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 479.5 مليون ورقة بقيمة 1114 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 243.9 مليون ورقة بقيمة 1769.3 مليون جنيه.
 
 
وفى المركز السادس، قطاع الأغذية والمشروبات، بحجم تداول 205.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1211.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 193.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1549.9 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 138.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 602.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 117.3  مليون ورقة منفذة بقيمة 861.2 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 79.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1484.8 مليون جنيه.
 
 
وحل قطاعا الموارد الأساسية والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 78.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1343.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 65.8 مليون ورقة بقيمة 2744 مليون جنيه.
 

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