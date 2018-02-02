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العبادى يدعو سفراء العراق وبعثاته فى الخارج لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:47 م
العبادى يدعو سفراء العراق وبعثاته فى الخارج لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، اليوم الجمعة، "إن الاستجابة للمواطنين هى مصدر قوة لنا وليس عيبا أن نستمع لمواطنينا"، داعيا السفراء والبعثات العراقية فى الخارج إلى خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم.

وأضاف العبادى - خلال مؤتمر السفراء السادس لوزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية - أن "مصلحة الوطن والمواطن رقم واحد فى التعامل، داعيا إلى كسر الروتين المُعطِّل لمصالح الناس والبلاد والابتعاد عن الفئوية.

وتابع العبادى، "أن العراقيين حققوا المستحيل بتضحياتهم وهزموا داعش وخرج العراق عزيزا موحدا ومنتصرا على الإرهاب رغم تحديات انخفاض الموارد المالية والظروف الاقتصادية الصعبة"، مشيدا بالدبلوماسية العراقية لدورها فى تعزيز علاقات العراق وإطفاء الخلافات ومساهمتها بالجهد الوطنى.

الرئيس العراقى: مستوى نجاح العلاقات الدولية يعبر عن الرقى السياسى والحضارى للعراق
 

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية العراقى، فؤاد معصوم، اليوم الجمعة، أن مستوى نجاح العلاقات الدولية يعبر عن الرقى السياسى والحضارى للعراق ويحكم على كفاءة وقوة مؤسساته الدستورية، داعيا السفراء العراقين للاستفادة من طاقات وخبرات النخب العراقية الرفيعة المقيمة فى البلدان التى يعملون بها.

وقال معصوم - فى كلمة له بمؤتمر السفراء السادس المنعقد فى بغداد وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن نشاط السفارة العراقية الحيوى والفعال لإبراز قيم العدل والمساواة والسلام كفيل لتشجيع الدول الصديقة على تقديم مزيد من الدعم المعنوى والمادى للعراق، وذلك من أجل ضمان أمنه واستقراره وإنجاح أهدافه التنموية والاستراتيجية.

وأضاف معصوم، موجها حديثه للسفراء، "نتمنى النجاح فى عملكم الدبلوماسى وبما يعزز سمعة بلدكم وشعبكم، واستفيدوا من طاقات وخبرات النخب العراقية الرفيعة المقيمة فى البلدان التى تعملون فيها وافتحوا أبوابكم وقلوبكم لكل عراقى أينما كان"، وانطلق فى وقت سابق اليوم، المؤتمر السنوى السادس لسفراء العراقى فى الخارج، بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس الوزراء حيدر العبادى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، إضافة شخصيات عسكرية وسياسية أخرى.


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