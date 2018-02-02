السفير البريطانى يعبر عن سعادته بمشاركة السفارة فى تنظيم ماراثون مجدى يعقوب





كتب أحمد نبيل

عبر السفير البريطانى لدى مصر "جون كاسن" عن سعادته بمشاركة السفارة فى تنظيم ماراثون مجدى يعقوب للقلب، وذلك عبر حسابه الرسمى على تويتر.

وعلق السفير البريطانى قائلاً: " فخورين جدا بمشاركتنا د. مجدى يعقوب وشركة ذاترايفاكتورى المصرية فى ماراثون أسوان 42 الخيرى اللى هتروح أرباحه لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، أبطال ذا ترايفاكتورى دائما بيمثلوا مصر فى مسابقات التراياثلون الدولية، والنهارده هما سبب فى حضور اكثر من 800 فرد من 21 جنسية إلى مدينة أسوان".



تغريدة السفير البريطانى

وكان قد أطلقت مؤسسة مجدى يعقوب اليوم الجمعة، الماراثون السنوى فى مدينة أسوان لدعم التبرعات للمساهمة فى إنقاذ أكبر قدر من أطفال أمراض القلب.