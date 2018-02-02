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السفير البريطانى يعبر عن سعادته بمشاركة السفارة فى تنظيم ماراثون مجدى يعقوب

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:06 م
السفير البريطانى يعبر عن سعادته بمشاركة السفارة فى تنظيم ماراثون مجدى يعقوب جون كاسن ومجدى يعقوب


كتب أحمد نبيل
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عبر السفير البريطانى لدى مصر "جون كاسن" عن سعادته بمشاركة السفارة فى تنظيم ماراثون مجدى يعقوب للقلب، وذلك عبر حسابه الرسمى على تويتر.

وعلق السفير البريطانى قائلاً: " فخورين جدا بمشاركتنا د. مجدى يعقوب وشركة ذاترايفاكتورى المصرية فى ماراثون أسوان 42 الخيرى اللى هتروح أرباحه لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، أبطال ذا ترايفاكتورى دائما بيمثلوا مصر فى مسابقات التراياثلون الدولية، والنهارده هما سبب فى حضور اكثر من 800 فرد من 21 جنسية إلى مدينة أسوان".

تغريدة السفير البريطانى
تغريدة السفير البريطانى

وكان قد أطلقت مؤسسة مجدى يعقوب اليوم الجمعة، الماراثون السنوى فى مدينة أسوان لدعم التبرعات للمساهمة فى إنقاذ أكبر قدر من أطفال أمراض القلب.

 

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صور.. انطلاق ماراثون مؤسسة مجدى يعقوب بمشاركة 800 متسابق فى أسوان

جون كاسن

مجدى يعقوب

ماراثون مجدى يعقوب

مستشفى مجدى يعقوب للقلب

ماراثوان اسوان



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