الذهب يتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها

الذهب يتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 655 جنيهاالجمعة، 02 فبراير 2018 04:49 م
الذهب
إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 2-2-2018، بقيمة 3 جنيهات لكل عيار فى سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع تراجع السعر العالمى للأوقية بقيمة اقتربت من 9 دولارات فى التعاملات الفورية.
وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى ويتم تحديد أسعار الأعيرة الأخرى، بناءًا عليه، 655 جنيها فى تعاملات اليوم حتى صياغة التقرير.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18 :561.40 جنيها
عيار 21 : 655 جنيها
عيار ٢٤ : 748.47 جنيه
الجنيه الذهب : 5240 جنيها
الأوقية : 1335 دولارا
سعر الذهب اليوم خدمة يقدمها اليوم السابع للقراء، وتشتمل على تحديث فورى لأسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى، لكافة الأعيرة، وكذلك ما تشهده الأسعار العالمة للذهب من تغيرات تؤثر بصورة مباشرة على أسعار المعدن النفيس فى مصر.
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
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