video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الديموقراطيون يحذرون ترامب من اقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسى

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:45 م
الديموقراطيون يحذرون ترامب من اقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسى الكونجرس الأمريكى


(أ ف ب)
إضافة تعليق

من ناحية آخرى حذر المسؤولون فى المعارضة الديموقرطية الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ موضوع نشر المذكرة التى تنتقد الاف بى آى ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين فى التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية.

وقال قادة الديموقراطيين فى الكونجرس فى رسالة الى ترامب إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثانى فى وزارة العدل) ومسؤولين فى وزارة العدل او بوب مولر (المدعى الخاص المكلف التحقيق فى التدخل الروسي) يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يرفع السرية عن مذكرة تنتقد مكتب "FBI" ويمهد لنشرها بالكونجرس

الديموقراطيون

قضية التدخل الروسى

روسيا

امريكا

ترامب



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة