الديموقراطيون يحذرون ترامب من اقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسى

الديموقراطيون يحذرون ترامب من اقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسىالجمعة، 02 فبراير 2018 08:45 م
الكونجرس الأمريكى
(أ ف ب)
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من ناحية آخرى حذر المسؤولون فى المعارضة الديموقرطية الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ موضوع نشر المذكرة التى تنتقد الاف بى آى ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين فى التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية.
وقال قادة الديموقراطيين فى الكونجرس فى رسالة الى ترامب إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثانى فى وزارة العدل) ومسؤولين فى وزارة العدل او بوب مولر (المدعى الخاص المكلف التحقيق فى التدخل الروسي) يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
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