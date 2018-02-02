الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسى





(أ ف ب)

من ناحية آخرى حذر المسئولون فى المعارضة الديمقرطية الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ موضوع نشر المذكرة التى تنتقد الإف بى آى ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين فى التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية.

وقال قادة الديمقراطيين فى الكونجرس فى رسالة الى ترامب إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثانى فى وزارة العدل) ومسؤولين فى وزارة العدل او بوب مولر (المدعى الخاص المكلف التحقيق فى التدخل الروسي) يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.