video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسى

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:45 م
الديمقراطيون يحذرون ترامب من إقالة المدعى الخاص فى قضية التدخل الروسى الكونجرس الأمريكى


(أ ف ب)
إضافة تعليق

من ناحية آخرى حذر المسئولون فى المعارضة الديمقرطية الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ موضوع نشر المذكرة التى تنتقد الإف بى آى ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين فى التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية.

وقال قادة الديمقراطيين فى الكونجرس فى رسالة الى ترامب إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثانى فى وزارة العدل) ومسؤولين فى وزارة العدل او بوب مولر (المدعى الخاص المكلف التحقيق فى التدخل الروسي) يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يرفع السرية عن مذكرة تنتقد مكتب "FBI" ويمهد لنشرها بالكونجرس

الديموقراطيون

قضية التدخل الروسى

روسيا

امريكا

ترامب



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة