الدولار الأمريكى يحافظ على استقراره مقابل العملات العالمية الرئيسية

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استقر معدل صرف الدولار الأمريكى مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة ، وسط ترقب المستثمرين لصدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية فى وقت لاحق من اليوم ، فى حين استمرت التعليقات الضعيفة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى تقديم دعم طفيف للعملة الخضراء.

وانتعشت العملة الأمريكية لفترة وجيزة بعد أن أشار الاحتياطى الفيدرالى، فى ختام اجتماع السياسة النقدية الذى عقده أول أمس الأربعاء ، إلى ثقته فى التضخم والنمو فى الولايات المتحدة.

وأعلن الفيدرالى أنه من المرجح أن يرتفع التضخم هذا العام، مما يعزز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة تحت رئاسة رئيس البنك المركزى القادم جيروم باول.

وأبقى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير أول أمس، فى تحرك متوقع على نطاق واسع، ليعد بذلك الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الاحتياطى جانيت يلين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.08 %، ليصل إلى 88.55 نقطة.

وانخفض اليورو بشكل طفيف أمام الدولار بنسبة 0.08 % ليصل إلى 1.24 دولار، فى حين استقر الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الأمريكى عند 1.4262 دولار.

يأتى ذلك فيما تراجع الين مقابل الدولار بنسبة 0.28 % ليسجل 109.73 ين، فى حين لم يتغير سعر صرف الدولار مقابل الفرنك السويسرى بنسبة تذكر ليتداول عند مستوى 0.9268 فرنك.

وسجل الدولار الأسترالى والنيوزيلندى انخفاضا مقابل العملة الخضراء، مع تراجع الدولار الاسترالى بنسبة 0.41 % ليسجل 0.7372 دولار، وانخفاض النيوزيلندى بنسبة 0.31 % ليسجل 0.7374 دولار.

وفى الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكى مقابل نظيره الكندى بنسبة 0.10 % ليتداول عند 1.2278 دولار.