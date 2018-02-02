الدفاع الأمريكية: نخشى استخدام غاز السارين فى سوريا





أ ف ب

أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس الجمعة، للصحفيين أن الولايات المتحدة "تخشى" أن يكون غاز السارين استخدم فى الأونة الأخيرة فى سوريا.

وقال ماتيس إنه "تم استخدام" الكلور فى هجمات سوريا "لكن أشد ما يثير قلقنا هو احتمال أن يكون غاز السارين استخدم" فى الأونة الأخيرة، موضحا أن الولايات المتحدة ليس لديها فى الوقت الراهن أدلة على استخدام غاز السارين.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أمس الخميس، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن تقارير تفيد بأن القوات السورية استخدمت مؤخرا غاز الكلور كسلاح فى هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية.