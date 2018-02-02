الحماية المدنية تسيطر على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات





السويس - سيد نون

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالسويس، اليوم الجمعة، على حريق نشب بوحدة سكنية بمدينة الصفا، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، بينما أتت النيران على محتويات المنزل.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب الحريق، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق فى وحدة سكنية بمدينة الصفا بحي عتاقة.

ودفعت مديرة الصحة، بسيارتى إسعاف لموقع الحريق، تحسبا لوقوع مصابين فى الحادث، وقال مصدر أمنى، إن المعاينة المبدئية أظهرت أن سبب الحريق ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران .