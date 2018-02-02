الحماية المدنية تسيطر على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصابات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بوحدة سكنية فى السويس دون إصاباتالجمعة، 02 فبراير 2018 02:49 م
إخماد الحريق
السويس - سيد نون
إضافة تعليق
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالسويس، اليوم الجمعة، على حريق نشب بوحدة سكنية بمدينة الصفا، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، بينما أتت النيران على محتويات المنزل.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب الحريق، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق فى وحدة سكنية بمدينة الصفا بحي عتاقة.
ودفعت مديرة الصحة، بسيارتى إسعاف لموقع الحريق، تحسبا لوقوع مصابين فى الحادث، وقال مصدر أمنى، إن المعاينة المبدئية أظهرت أن سبب الحريق ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران .
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة