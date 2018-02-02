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الجيش الهندى يعلن مقتل 3 جنود فى انهيار ثلجى بإقليم كشمير

الجمعة، 02 فبراير 2018 10:19 م
الجيش الهندى يعلن مقتل 3 جنود فى انهيار ثلجى بإقليم كشمير انهيار ثلجى


(أ ش أ)
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الجيش الهندى اليوم الجمعة مقتل ثلاثة جنود فى مواقعهم بالجزء التابع للهند فى إقليم كشمير جراء انهيار ثلجي.

وقال الجيش إن الجنود قتلوا قرب خط المراقبة فى إقليم كشمير الذى يفصل بين باكستان والهند، حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية.

وعبرت محبوبة مفتى رئيسة وزراء حكومة كشمير الهندية عن حزنها لمقتل هؤلاء الجنود ، وذكرت وسائل الاعلام الهندية إصابة جندى آخر ونقله إلى المستشفى.

يذكر أن حوادث الإنهيارات الثلجية والأرضية شائعة فى كشمير ، وقتل 11 شخصاً الشهر الماضى إثر انهيار جليدى فى مقاطعة كوبوارا بإقليم كشمير.


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انهيار ثلجى

كشمير

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