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"التعليم" تعلن تحويل الاختبارات الورقية إلى إلكترونية لطلاب المدارس

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:22 م
"التعليم" تعلن تحويل الاختبارات الورقية إلى إلكترونية لطلاب المدارس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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أعلنت إدارة البرمجيات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة إيناس صبحى مدير عام الإدارة بتحويل مجموعة  من التدريبات والاختبارات الورقية إلى اختبارات إلكترونية تفاعلية، وذلك بتوفير 20 برمجية تتضمن التدريبات العامة التفاعلية والملحقة فى نهاية الكتب الدراسية لجميع المراحل  الدراسية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج ومستشاري تنمية المواد العلمية كل في تخصصه، وتم رفع التدريبات التفاعلية بالبوابة الإلكترونية على موقع الوزارة . 

وأكدت الوزارة أنه تم توفير (72) برمجية تتضمن الاختبارات الاسترشادية الإلكترونية التفاعلية بالمراحل الدراسية الثلاث تعمل من خلال بيئة الويندوز .

وأكدت إيناس صبحى على أن التقرير النهائي لخطة تحويل الاختبارات الاسترشادية الملحقة بالكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018 تضمن مجموعة من المواد في صفوف مختلفة بالمرحلة الابتدائية منها الصف الرابع الابتدائي عدد (14) اختبار ما بين مادة العلوم والدراسات الإجتماعية واللغة العربية، والصف الخامس الابتدائي (18) اختبار ما بين اللغة العربية والعلوم  والدراسات الإجتماعية، أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي عدد (18) اختبار في اللغة العربية والعلوم والدراسات الإجتماعية.

 


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