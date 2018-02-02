"التضامن" تشارك فى اجتماع بالجامعة العربية للتصدى لظاهرة عمالة الأطفال

"التضامن" تشارك فى اجتماع بالجامعة العربية للتصدى لظاهرة عمالة الأطفالالجمعة، 02 فبراير 2018 12:34 م
د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في اجتماع الخبراء العرب حول عرض المسودة الأولى بشأن "الدراسة الإقليمية لعمل الأطفال في الوطن العربي" بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور حسنى يوسف مدير البرنامج القومي لحماية أطفال بلامأوى.
وأعدت الدراسة جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية (المكتب الإقليمي - بيروت) بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكل من المجلس العربي للطفولة والتنمية ومكتب منظمة الفاو بالقاهرة، ومن بين شركاء هذه الدراسة أيضاً البرنامج الدولي لفهم عمل الأطفال "Understanding Children’s Work " بروما، ومكتب معهد الاستشارات والبحث ببيروت.
تركز الدراسة حول عمالة الأطفال في 8 دول عربية من ضمنها مصر طبقا لتوصيات جامعة الدول العربية، وذلك لفهم الظاهرة علميا تمهيدًا لتبني حزمة سياسات مشتركة للتصدي لها وإيجاد حلول لها.
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