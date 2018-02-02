التحقيق مع سمسار عقارات أبلغ عن تغيب زوجته فى رأس البر بدمياط





دمياط - عبده عبد البارى

تلقى قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط، بلاغا من سمسار عقارات، بتغيب زوجته عن المنزل منذ أيام، ونفى وجود أى خلافات بينهما، ولم يذكر أى سبب لتغيبها.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما حرر " ق.ا" 37 سنة سمسار عقارات، ومقيم بشارع 47 بمدينة رأس البر، المحضر رقم 103 لسنة 2018 إدارى القسم، بتغيب زوجته " ا.ت" 22 سنة، عن منزل الزوجية بذات العنوان.

وأخضع رجال مباحث رأس البر الزوج للتحقيق، وتم احتجازه 24 ساعة لمعرفة ملابسات اختفاء زوجته، وخاصة بعد مطالبة أسرتها بالتحقيق فى تغيب شقيقتهم عن منزل زوجها، مؤكدين وجود شبهة جنائية وراء تغيبها.