video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيقات مع المتهم بالنصب على الطلبة بمصر الجديدة: جمع 10 ملايين جنيه

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:39 م
التحقيقات مع المتهم بالنصب على الطلبة بمصر الجديدة: جمع 10 ملايين جنيه كلابش - أرشيفية


كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات مع "ح. م" المتهم بالنصب على طلبة الجامعات بدعوى قدرته على تسفيرهم للخارج، لاستكمال دراستهم فى جامعات أجنبية، واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه سبق وأن كان له نشاطا فى النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهم كونه متعدد العلاقات، أوحى له أصدقائه بالتعامل مع أبناء الطبقة الغنية، حتى يستطيع جمع أكبر قدر من الأموال فى وقت قصير، مشيرين إليه بفكرة عمل إعلانات عن منحات دراسية وهمية تقدمها شركته التى سيحول نشاطها من العمل فى الخارج إلى الدراسة فى الخارج، فى جامعات أجنبية.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم نفذ الفكرة، وبدأ فى الإعلان عن المنحات الوهمية فى الجامعات الأجنبية ببريطانيا وأمريكا وباريس، وخاصة جامعتى السوربون وهارفارد، وتهافت عليه أبناء الطبقة الغنية الراغبين للسفر، لاستكمال دراستهم فى الخارج.
 
وتبين من التحقيقات، أن المتهم استطاع بالفعل جمع ما يزيد عن 10 ملايين جنيه من ضحاياه، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستدعاء ضحاياه لمواجهتهم به.
 
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بتعرضهم للنصب من قبل إحدى شركات النصب الوهمية بمنطقة مصر الجديدة، وادعائها كذبا قدرتها على تسفير أبنائهم للدراسة فى الخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ضخمة، وعندما سافر أبنائهم اكتشفوا كذب الشركة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط موظف متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج فى الدقهلية

حبس عاطل 4 أيام بتهمة النصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالطالبية

حبس المتهم بالنصب على أهالى أولاد صقر بالشرقية بزعم تسفيرهم للخارج

اخبار الحوادث

النصب على المواطنين

تحقيقات النيابة

طالبة الجامعات

الدراسة فى الخارج



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة