التحقيقات مع المتهم بالنصب على الطلبة بمصر الجديدة: جمع 10 ملايين جنيه





كتب عبد الله محمود

باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات مع "ح. م" المتهم بالنصب على طلبة الجامعات بدعوى قدرته على تسفيرهم للخارج، لاستكمال دراستهم فى جامعات أجنبية، واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه سبق وأن كان له نشاطا فى النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كونه متعدد العلاقات، أوحى له أصدقائه بالتعامل مع أبناء الطبقة الغنية، حتى يستطيع جمع أكبر قدر من الأموال فى وقت قصير، مشيرين إليه بفكرة عمل إعلانات عن منحات دراسية وهمية تقدمها شركته التى سيحول نشاطها من العمل فى الخارج إلى الدراسة فى الخارج، فى جامعات أجنبية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم نفذ الفكرة، وبدأ فى الإعلان عن المنحات الوهمية فى الجامعات الأجنبية ببريطانيا وأمريكا وباريس، وخاصة جامعتى السوربون وهارفارد، وتهافت عليه أبناء الطبقة الغنية الراغبين للسفر، لاستكمال دراستهم فى الخارج.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم استطاع بالفعل جمع ما يزيد عن 10 ملايين جنيه من ضحاياه، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستدعاء ضحاياه لمواجهتهم به.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات متعددة من المواطنين يفيدون بتعرضهم للنصب من قبل إحدى شركات النصب الوهمية بمنطقة مصر الجديدة، وادعائها كذبا قدرتها على تسفير أبنائهم للدراسة فى الخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ضخمة، وعندما سافر أبنائهم اكتشفوا كذب الشركة.