البنتاجون يؤكد دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية وإدانة الحوثيين





(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأدريان رانكين غالاوى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الشرعية اليمنية والرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والتحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء فى تصريحات للمتحدث باسم البنتاجون لصحيفة (الرياض) السعودية والتى أكد خلالها أن الولايات المتحدة تدين أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتحملها مسؤولية تهديد سلامة اليمنيين وإنتشار الفوضى على نطاق واسع فى اليمن.

كما اكد المسئول الأمريكى أن الولايات المتحدة تقدم دعماً لوجستياً فى المعارك ضد الحوثيين ، لافتاً الى الدور السلبى لإيران من خلال نشرها الأسلحة المضادة للسفن المهددة لحرية الملاحة فى الممرات البحرية الاستراتيجية، وتزويدها الحوثيين بالمساعدات التقنية والألغام البحرية والقوارب المتفجرة لتهديد الملاحة فى مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.