الاستخبارات الأفغانية: عنصر متمرد قاد أجهزة الأمن إلى مخبأ "داعش" فى كابول

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أعلن مسئول بالاستخبارات الأفغانية، أن عنصراً متمرداً تم أسره خلال هجوم "داعش"، الاثنين الماضى، على أكاديمية عسكرية فى العاصمة كابول، مشيرا إلى أن هذا العنصر هو من قاد قوات الأمن الأفغانية إلى مخبأ داعش فى كابول، فى وقت سابق هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن المسئول الاستخباراتى، قوله، "إن المخبأ الذى عثرت عليه قوات الأمن كان مليئاً بالأسلحة والمتفجرات وأحزمة انتحارية"، وكانت الاستخبارات الأفغانية، أعلنت مؤخراً أنه تم ضبط المخبأ خلال عملية أمنية بالقرب من حى الشرطة الخامس فى كابول، يُذكر أن تنظيم "داعش"، استهدف، الاثنين الماضى، الوحدة التى تقوم بتوفير الأمن للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.