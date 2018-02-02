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الاثنين.. لقاء بين مفاوضى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا فى لندن حول بريكست

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:41 م
الاثنين.. لقاء بين مفاوضى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا فى لندن حول بريكست تيريزا ماى وبريكست


لندن (أ ف ب)
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يستقبل الوزير البريطانى المسئول عن ملف بريكست ديفيد ديفيس الاثنين، فى لندن كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه لمتابعة المحادثات خلال غداء عمل.

وكتب ديفيد ديفيس فى تغريدة الجمعة، "أنا متشوق لاستقبال ميشال بارنييه فى لندن الاثنين، مرحلة مهمة فى عملنا لبناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى".

وهذه هى المرة الأولى التى يلتقى خلالها ديفيس وبارنييه فى لندن لطرح موضوع بريكست. ودائما ما التقيا حتى الان فى بروكسل، وسيزور ميشال بارنييه أيضا السلطة المصرفية الأوروبية التى ما زالت فى العاصمة البريطانية قبل انتقالها المقرر إلى باريس.

ويمكن أن يلتقى أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى هذه المناسبة.

وستعقد هذه اللقاءات بعد إطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات، من الثلاثاء 6 إلى الجمعة 9 فبراير الجارى فى بروكسل.

ومن الثلاثاء إلى الخميس، ستتمحور المناقشات بين الوفدين الأوروبى والبريطانى، حول جوانب تقنية تتعلق بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، والحدود والعلاقة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية، التى ستبدأ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، المقرر فى 29 مارس 2019 ويستمر سنتين.

وسيخصص الجمعة 9 فبراير للقاء بين منسقى الفريقين سيتيح للندن "تحديث" توقعاتها المتعلقة بمستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، والذى ستبدأ المناقشات فى شأنه فى مارس.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن الاثنين فى 29 يناير موقفه للتفاوض حول المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست التى ترغب فيها المملكة المتحدة، ووافقت الدول الــ 27 على "انتقال على صورة المرحلة الراهنة لكن دون تمثيل (بريطانى) فى مؤسسات" الاتحاد، كما قالت مساعدة بارنييه سابين وياند.

وما زالت هذه الفترة الانتقالية موضوع خلاف فى حزب المحافظين الذى تتزعمه تيريزا ماى، ويتخوف بعض النواب من أن تصبح المملكة المتحدة التى تواصل احترام القواعد الأوروبية خلال هذه الفترة "دولة تابعة" للاتحاد بدون أى قرار. 


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