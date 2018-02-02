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"الإمارات والسعودية بلد واحد" هاشتاج يرد على شائعات خلاف الرياض وأبو ظبى

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:28 م
"الإمارات والسعودية بلد واحد" هاشتاج يرد على شائعات خلاف الرياض وأبو ظبى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى


كتب - أحمد جمعة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وراد موقع التدوينات المصغرة "تويتر" صور تجمع العاهل السعودى الملك سلمان بن العزيز وولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدون أسفلها "الأساس والوضوح" أساس تعاضدنا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة تظهر تقبيل الشيخ محمد بن زايد لرأس الملك سلمان بن العزيز وهو ما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين، وتأكيدا لأواصر الإخوة والاحترام والتقدير المتبادل الذى تجمع حكام المملكة العربية السعودية وحكام الإمارات العربية المتحدة.

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد
الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد

"السعودية_الإمارات_ بلد_واحد" هاشتاج انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى منطقة الخليج بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وذلك ردا على محاولات الفتن والوقيعة التى تقوم بها الأشرار فى منطقتنا للوقيعة بين الرياض وأبو ظبى.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى رد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على الأنباء التي ترددت عن خلاف بين الرياض وأبو ظبى، حيال الأزمة فى مدينة عدن اليمنية، مؤكدا الإمارات والمملكة العربية السعودية، تبنيان شراكة استراتيجية تشمل توحيد المواقف بشأن الأزمة اليمنية وغيرها من القضايا.

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية

وكتب الوزير الإماراتى على "تويتر" أنه "من الضرورى التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبى التصيّد فى المياه العكرة، بأن الموقف الإماراتى مرآة للتوجه السعودى، نبنى شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

وأضاف: "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبى التصيّد فى المياه العكرة بأن الموقف الإماراتى مرآة للتوجه السعودى، نبنى شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

 

 

الشيخ محمد بن زايد يقبل رأس الملك سلمان بن عبد العزيز
الشيخ محمد بن زايد يقبل رأس الملك سلمان بن عبد العزيز

 

 

 


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