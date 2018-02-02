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"الإسناوى" و"محفوظ" و "أبو جندى" يخوضون انتخابات نقيب الأطباء ببورسعيد

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:38 ص
"الإسناوى" و"محفوظ" و "أبو جندى" يخوضون انتخابات نقيب الأطباء ببورسعيد الدكتور حسن الإسناوى نقيب أطباء بورسعيد السابق


بورسعيد- محمد فرج
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تشهد اليوم النقابة الفرعية لإطباء بورسعيد إنتخابات شديدة المنافسة بين الدكتور حسن الأسناوى  إستشارى النسا والتوليد والدكتور محسن محفوظ إستشارى الجراحة  والدكتور شريف أبوجندى إستشارى الباطنة والقلب على منصب النقيب .

 

وقال الدكتور حسن الإسناوى نقيب أطباء بورسعيد خلال تصريح خاص لـ" اليوم السابع" بأنه تقرر فتح باب الترشيح لإختيار نقيب أطباء بورسعيد  من بين ثلاثة أطباء  على أن يتم فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء .

 

وأضاف الإسناوى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 1400 طبيبا يحق لهم التصويت لاختيار من يمثلهم وسط إشراف قضائى وبحضور الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر.                                                                                                              

 

 
 

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الاسناوى ومحفوظ و ابو جندى يخضون انتخابات الاطباء على منصب النقيب



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