الأمن العام يضبط 116 كيلو حشيش وبانجو و10 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة





كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وإعادة الانضباط للشارع المصرى .

وأسفرت نتائج تلك الحملات التى تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على مدار 24 ساعة، فى مجال قضايا المخدرات عن ضبط 241 قضية بمضبوطات أبرزها 116 كيلو جرام بانجو وحشيش .

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 53 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، فضلا عن ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 29 متهما ارتكبوا 51 حادثا متنوعا .

وشملت النتائج أيضا ضبط 12 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقة بالإكراه، وبحوزتهم فرد محلى الصنع و11 قطعة سلاح أبيض .