"الأمن الاقتصادى" يضبط 13 ألف قضية على مستوى الجمهورية





كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية والذى يضم (مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، عددا من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأسفرت هذه الجهود ، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 ألفا و819 قضية متنوعة، وتنفيذ ألف و94 حكما قضائيا متنوعا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة على حدة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية .