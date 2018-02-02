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الأحد..استكمال محاكمة صاحب مركز تجميل بتهمة النصب على خليجية

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:42 م
الأحد..استكمال محاكمة صاحب مركز تجميل بتهمة النصب على خليجية المحكمة تواصل محاكمة المتهم الأحد المقبل


كتب عبده زكى
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تواصل الدائرة 28 مدنى كلى بمحكمة شمال القاهرة فى العباسية الأحد المقبل نظر رقم الدعوى 2980 لسنة 2017 المقامة من ن. إ. أ.أ  خليجية، وتتهم "أحمد .ل"صاحب محل تجميل بمنطقة النزهة وزوج الفنانة"أ.ع" بالنصب عليها فى 200 ألف ريال.

وتضمنت عريضة الدعوى أن المتهم استولى على 200 ألف ريال من المدعية بعد اتفاقهما على الدخول فى شراكة يلتزم بمقتضاها بتوريد مستحضرات تجميل لتسويقها فى بلد عربى ولم يف أو يرد المبلغ.

وأقامت السيدة دعوى أمام محكمة جنح النزهة ضد المتهم فعاقبته بتهمة النصب غيابيا فى  يوليو 2016، بالحبس 3 سنوات والكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ.

وبعد القبض على المتهم تقدم بمعارضة وحولت محكمة الجنح الدعوى إلى المحكمة المدنية التى نظرت القضية وأجلتها إلى جلسة الأحد 4 فبراير الجارى.

وقالت  المدعية أنها التقت المتهم لآول مرة فى 2014 حيث كانت تتردد على مركز التجميل ملكه وذات يوم طلب مقابلتها فى مكتبه وما إن استجابت حتى عرض عليها العمل معه فى تسويق منتجات التجميل.

 


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