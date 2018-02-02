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الأحد.. اجتماع مجلس إدارة "أموك" لاعتماد القوائم المالية للشركة

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:00 ص
الأحد.. اجتماع مجلس إدارة "أموك" لاعتماد القوائم المالية للشركة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية


كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، اجتماعاً يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، ومناقشة طلب الموافقة على التبرع لبعض المستشفيات والهيئات والمدارس.

 

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنسبة 36.6%، خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، على أساس سنوى، مسجلة 745.5 مليون جنيه.

 

ويبلغ رأسمال أموك نحو 1.29 مليار جنيه، موزعاً على 1.29 مليار سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم.

 

 


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