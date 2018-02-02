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اعرف شروط وأوراق الترشح لجائزة الأم المثالية بمحافظة القاهرة: 6 معلومات

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:13 م
اعرف شروط وأوراق الترشح لجائزة الأم المثالية بمحافظة القاهرة: 6 معلومات عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة عن شروط الترشح لجائزة الأم المثالية على مستوى إدارات محافظة القاهرة لعام 2018، ويرصد اليوم السابع فى 6 معلومات أبرز شروط الترشح، كالآتى:
 

1- أن يكون طلب الترشح معتمد من الإداراة التابعة لها.

2- أن يتضمن الطلب قصة كفاح حقيقية قدمت من خلالها نماذج مفيدة ومشرفة للمجتمع.

3- ألا يقل السن عن 50 عامًا وألا تكون قد حصلت على جائزة الأم المثالية من قبل.

4- ألا يزيد عدد المرشحات من كل إدارة أو جهة عن واحدة.

5- يتم تقديم طلبات الترشح للجائزة للإدارة العامة للعلاقات العامة بالمحافظة فى موعد أقصاه 15 يومًا.

6- يتضمن طلب الترشح على البيانات التالية (الاسم، تاريخ الميلاد، الوظيفة، جهة العمل، رقم التليفون، عدد الأبناء، صورة ضوئية من المؤهل الدراسى للأبناء).
 
 
 

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