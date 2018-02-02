اضراب عام وتظاهرة فى مدينة جرادة المغربية بعد وفاة شخص داخل منجم





(أ ف ب)

تظاهر آلاف الأشخاص الجمعة فى جرادة بشمال شرق المغرب وأعلن الاضراب العام فى المدينة غداة وفاة شخص فى منجم فحم مهجور، بحسب شهود.

وتجمع المتظاهرون أمام مشرحة مستشفى المدينة للتعبير عن غضبهم بعد وفاة عبد الرحمن زكريا (32 عاما) بعدما علق فى سرداب منجم مهجور، بحسب شهود، وبوفاته يرتفع إلى ثلاثة عدد ضحايا هذه المناجم المهجورة منذ ديسمبر 2017.

وقال صحفى محلى إنه "تم نشر عدد كبير من عناصر الأمن أمام المشرحة لمنع السكان من التجمع" مضيفا أنه تم دفن الضحية مساء الجمعة، وبحسب وسائل إعلام محلية فقد نفذ اضراب عام فى المدينة.

وشهدت جرادة احتجاجات منذ وفاة شقيقين فى حادث مماثل نهاية العام الماضي.

ويندد المحتجون بـ "التخلي" عن مدينتهم وب "أباطرة الفحم" الذين "يستغلون الوضع"، ويطالبون "ببديل اقتصادي" من المناجم التى اغلقت منذ نهاية تسعينات القرن الماضى وكانت تشكل اساس اقتصاد المدينة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفى الخميس، أن رئيس الوزراء المغربى سيزور المنطقة "قريبا" على رأس وفد حكومي.