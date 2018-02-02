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استمرار فاعليات مبادرة "مصر خالية من روماتيزم القلب" بأسوان

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:46 م
استمرار فاعليات مبادرة "مصر خالية من روماتيزم القلب" بأسوان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان


أسوان – عبد الله صلاح
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استمرت لليوم الثانى على التوالى، فاعليات المبادرة القومية لوزارة الصحة تحت عنوان "مصر خالية من روماتيزم القلب" بمحافظة أسوان.

وتشمل فاعليات المبادرة التى انطلقت أمس الخميس وتستمر اليوم وغداً السبت، ندوات توعية بالمرض وأعراضه وعلاجه و سبل الوقاية منه، يلقيها الدكتور علاء الغمراوى مدير برنامج المبادرة، بالإضافة إلى قافلة بمستشفى كوم أمبو المركزى لفحص الأطفال والشباب للكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب.

وأكد الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة التى أطلقها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، تستهدف الاكتشاف المبكر لمرض روماتيزم القلب بالمدارس والمناطق العشوائية بجميع محافظات مصر  والتى ستستمر على مدار أربع سنوات مقبلة لتعلن مصر خالية من مرض روماتيزم القلب فى 2020.

 

 


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