ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال فى غزة لـ 15 شخصا





(أ ش أ)

أصيب 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة.

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى القطاع، أن 8 مواطنين أصيبوا شرق جباليا إحداها خطيرة فى العين وأخرى فى البطن، وخمسة آخرين أصيبوا شرق غزة.

كما أصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة فى منطقة الحوض وأخرى إصابة متوسطة بقنبلة غاز شرق خان يونس.

ووصل عشرات الشبان إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلى فى إطار الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي