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احذر أمراض الشرايين تؤدى للموت المفاجئ.. اعمل رسم قلب قبل ما تمارس الرياضة

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:52 م
احذر أمراض الشرايين تؤدى للموت المفاجئ.. اعمل رسم قلب قبل ما تمارس الرياضة دكتورة هيام الدمنهورى


كتبت أمل علام
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أكدت الدكتورة هيام الدمنهورى أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، أن الموت المفاجئ معروف منذ القدم وأول حالة معروفة تعرضت للموت المفاجئ كانت قبل الميلاد وهو الشاب الذى يعتبر حاليا رمز لحامل شعلة الألعاب الأوليمبية، وأكثر من يتعرضون له كبارالسن ويتعرض له صغار السن ولكن بنسب أقل.

وأضافت فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن أمراض شرايين القلب من أهم أسباب الموت المفاجئ، ومن الممكن أن نتجنب العوامل المسببة لأمراض شرايين القلب، وأهمها التدخين، وزيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة،وعدم السيطرة على علاج السكر والضغط.

وأوضحت أن الموت المفاجئ الذى يتعرض له الرياضيون أو صغار السن يحدث نتيجة العوامل الوراثية، لذلك ينصح إذا توفى شخص صغير السن فجأة فى العائلة أن يتم الكشف على باقى أفراد العائلة.

وأشارت إلى أنه يجب على الرياضيين، وقبل ممارسة أى رياضة عمل رسم قلب، وموجات صوتية على القلب لأن معظم هذه الأمراض صامتة، موضحة أنه يجب أن تنتشر أجهزة صدمات القلب بالنوادى، والمولات، وكل مكان ويتم تدريب العامة عليها لإنقاذ أى مريض يتعرض لتوقف عضلة القلب.


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