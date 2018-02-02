إنشاء محطة مياه شرب لخدمة المواطنين بمدينة جهينة فى سوهاج





سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن نجاح مساعي المحافظة وجهود النائب خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة جهينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في الحصول على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وموافقة المهندس سيد العشري رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطة مياه شرب لخدمة المواطنين بمركز ومدينة جهينة.

وقرر عبد المنعم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لاختيار الموقع المناسب لإنشاء المحطة علي مساحة 6 أفدنة حتى يمكن اعتمادها في خطة الوزارة ، مشيرا إلي الحصول على الموافقة أيضا بمد خط مياه الشرب من محطة شطورة بطهطا إلى جهينة بشكل مؤقت لخدمة المواطنين وحتى الانتهاء من إنشاء المحطة .