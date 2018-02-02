إنتاج العراق من غاز البترول المسال يبلغ 6125 طن يوميا





رويترز

أظهر بيان من وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة أن الوزير جبار اللعيبى قال فى برقية لرئيس الوزراء حيدر العبادى إن إنتاج البلاد من غاز البترول المسال بلغ ستة آلاف و125 طنا فى اليوم.

وقال الوزير إن "حرص العاملين فى القطاع النفطى وتفانيهم" ساهم فى "تحقيق زيادة كبيرة فى الإنتاج وصلت إلى أكثر من 40‎ بالمئة".