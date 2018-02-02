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الجمعة، 02 فبراير 2018 07:02 م
خالد صلاح
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إنتاج العراق من غاز البترول المسال يبلغ 6125 طن يوميا

الجمعة، 02 فبراير 2018 10:14 ص
إنتاج العراق من غاز البترول المسال يبلغ 6125 طن يوميا مصفاه النفط


رويترز
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 أظهر بيان من وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة أن الوزير جبار اللعيبى قال فى برقية لرئيس الوزراء حيدر العبادى إن إنتاج البلاد من غاز البترول المسال بلغ ستة آلاف و125 طنا فى اليوم.

وقال الوزير إن "حرص العاملين فى القطاع النفطى وتفانيهم" ساهم فى "تحقيق زيادة كبيرة فى الإنتاج وصلت إلى أكثر من 40 بالمئة".


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