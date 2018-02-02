إنتاج العراق من غاز البترول المسال يبلغ 6125 طن يوميا

إنتاج العراق من غاز البترول المسال يبلغ 6125 طن يومياالجمعة، 02 فبراير 2018 10:14 ص
مصفاه النفط
رويترز
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أظهر بيان من وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة أن الوزير جبار اللعيبى قال فى برقية لرئيس الوزراء حيدر العبادى إن إنتاج البلاد من غاز البترول المسال بلغ ستة آلاف و125 طنا فى اليوم.
وقال الوزير إن "حرص العاملين فى القطاع النفطى وتفانيهم" ساهم فى "تحقيق زيادة كبيرة فى الإنتاج وصلت إلى أكثر من 40 بالمئة".
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