إعادة فتح مطار "تشارلستون الأمريكى" بعد تقارير عن عبوة ناسفة

إعادة فتح مطار "تشارلستون الأمريكى" بعد تقارير عن عبوة ناسفةالجمعة، 02 فبراير 2018 04:02 م
الشرطة الأمريكية
(رويترز)
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أخُلى مطار تشارلستون الدولى فى ولاية ساوث كارولاينا اليوم الجمعة، بعد أن قالت الشرطة إنها عثرت على عبوة ناسفة فى المطار وفحصتها لكن أعيد فتحه بعد أقل من ساعتين.
وكتب المطار فى تغريدة على تويتر لإعلان استئناف العمليات بشكل طبيعى "توقعوا طوابير فيما نعمل على تسيير رحلاتكم اليوم".
ولم يحدد المطار بعد طبيعة العبوة، وقال المطار "رجاء راجعوا وضع رحلاتكم مع شركات الطيران الخاصة بكم. شكرا على صبركم".
وقال مسئول من إدارة شرطة تشارلستون إن تقريرا عن لفافة مريبة أدى لإخلاء المطار بالكامل بينما تحقق السلطات فى المسألة.
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