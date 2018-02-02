إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم جنوب بورسعيد

إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم جنوب بورسعيدالجمعة، 02 فبراير 2018 03:37 م
حادث تصادم - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف طريق مفارق بحر البقر بنطاق حى الجنوب فى محافظة بورسعيد.
تلقى الدكتور عادل تعيلب مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إخطارا بوصول "أميرة الحسينى محمد محمود 29 عاماً، وزينب محمد أحمد 52 عاما، ويارا أحمد عبد الرؤوف 5 أعوام، وريماس أحمد عبد الرؤوف 3 سنوات، وسلمى محمود 15 عاماً، وأمينة محمد أحمد 55 عاماً، وخالد محمود 8 أعوام، وحسين محمود على 65 عاماً، إلى مستشفى بورسعيد العام، ومصابين بكدمات فى الجسم.
تحرر محضرا بالواقعة، وتتولى النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
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