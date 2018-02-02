إصابة 18 شخصا فى اصطدام سيارة بحشد من المارة فى شانغهاى الصينية

إصابة 18 شخصا فى اصطدام سيارة بحشد من المارة فى شانغهاى الصينيةالجمعة، 02 فبراير 2018 06:42 ص
حادث دهس _ صورة أرشيفية
شنغهاي (أ ف ب)
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خرجت سيارة عن مسارها، صباح الجمعة، فى وسط شانغهاى، وسارت على الرصيف حيث دهست حشدا من المارة مما اسفر عن سقوط 18 جريحا على الاقل، بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، كما اعلنت سلطات المدينة الصينية.
وقالت السلطات البلدية فى بيان مقتضب ان الواقعة حدثت فى الساعة التاسعة صباحا (الاولى ت ج) بينما كان المارة فى طريقهم الى وظائفهم، مشيرة الى انها فتحت تحقيقا لجلاء اسبابها. من جهتها نشرت وسائل اعلام حكومية صورا ظهرت فيها شاحنة ركاب صغيرة تشتعل النيران بداخلها وقد استقرت على رصيف عند مدخل مقهى ستاربكس.
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