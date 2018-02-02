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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بواحة سيوة

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:49 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بواحة سيوة حادث تصادم - أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الرابط بين واحة سيوة وواحة جارة أم الصغير، اليوم الجمعة، وتم نقلهم لمستشفى سيوة المركزى وتحويل 4 مصابين من بينهم إلى مستشفى مطروح العام لاستكمال العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة بكرين عبد السلام بكرين " 38 سنة" باشتباه كسر بالجمجمة والساعد الأيمن، ومحمد عطا"14 سنة" مصاب باشتباه كسر بالجمجمة مع نزيف وغيبوبة، ومحمد عبد الباسط محمد " 19 سنة" مصابا باشتباه نزيف داخلى بالمخ، وعيسى عبد الله موسى"29 سنة"، وتم تحويلهم للمستشفى العام بمرسى مطروح.

واستقبل مستشفى سيوة المركزى، محمد رشاد محمد " 20 سنة" مصاب بسجحات بالركبة اليسرى والقدمين والصدر، وأحمد عطا مناعى" 33 سنة" مصاب بكدمة فى الصدر والحالة مستقرة، وأحمد شوقى كامل " 19 سنة" مصاب بسجحات بالذراع الأيسر وجرح بالوجه، وأحمد عبد العليم عبد المالك " 17 سنة" مصاب بسجحات وكدمات بالجسم والذراعين، وعاصم عبده عبد العاطى " 27سنة" مصاب بكدمة فى الساق اليسرى والوجه.

وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم خروج حالتين من المصابين لتحسن حالتهما الصحية، وهما رزق محمد رزق " 39 سنة" ومحمد رزق محمد رزق 11" سنة".


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