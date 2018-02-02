إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلاف علي قطعة أرض بقنا





قنا-هند المغربى - وائل محمد

أصيب عامل ومجند، اليوم الجمعة، بأعيرة نارية، في مشاجرة نشبت بينهما وبين عامل أخر، بسبب خلاف علي قطعة أرض بمركز نقادة جنوب المحافظة.

وتلقي اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من مستشفي نقادة المركزي، يفيد وصول كلاً من، محمود عبد الرحمن فؤاد، 22 عاماً، عامل، واحمد نوح احمد، 23 عاماً، مقيمان بقرية الأوسط قامولا التابعة لدائرة مركز نقادة، مصابان بطلقات نارية، وذلك علي إثر مشاجرة مع عامل أخر بسبب خلافات علي قطعة أرض بدائرة مركز نقادة.



وكشفت تحريات اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليهم، وبين عامل أخر يدعي، سامي . ن ، 22 عاماً، عامل، وذلك بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض تبلغ مساحتها 14 قيراطاً.



وأفادت التحريات الجنائية، أن سيدة تدعي، آمال . ص . ح، 60 عاماً، ربة منزل، مقيمة بقرية الأوسط قامولا، حرضت الجاني على الاشتباك مع المجني عليهما، وإطلاق النيران عليهما من بندقيته الخاصة وذلك بسبب خلاف علي ملكية الأرض، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض علي المتهمين وربة المنزل وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات مع المتهمين.











