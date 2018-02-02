إصابة شخصين فى اصطدام سيارة برصيف محور 26 يوليو

زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أصيب شخصان أثر اصطدام سيارة برصيف أعلى محور 26 يوليو بالقرب من نفق فوادفون، فى الاتجاه القادم من ميدان لبنان حتى مناطق الشيخ زايد ، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق، وانتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المصابين للمستشفى
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوجود كثافات مرورية بسبب حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة