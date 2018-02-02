إصابة شخصين فى اصطدام سيارة برصيف محور 26 يوليو





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان أثر اصطدام سيارة برصيف أعلى محور 26 يوليو بالقرب من نفق فوادفون، فى الاتجاه القادم من ميدان لبنان حتى مناطق الشيخ زايد ، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق، وانتقل رجال المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المصابين للمستشفى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوجود كثافات مرورية بسبب حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان