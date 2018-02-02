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إحالة 10 من العاملين بمستشفى ميت أبو غالب فى دمياط للتحقيق

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:24 م
إحالة 10 من العاملين بمستشفى ميت أبو غالب فى دمياط للتحقيق الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، 10 من العاملين بمستشفى ميت ابو غالب لمديرية الشئون الصحية للتحقيق حيث قامت لجنة المتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية للوقوف على الانضباط الادارى، وبالمرور على المستشفى تبين انصراف 10 من العاملين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه بالعرض على المحافظ قرر احالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.

وفى سياق متصل ذكر بيان المحافظة أنه بالمرور على مخبزان بقرية شطا بمرافقة موظف من مديرية التموين بدمياط تبين أن المخبزين مغلقان وغير معلن مواعيد عمل المخبز.

وبالعرض على المحافظ قرر إحالة مخالفات المخابز لمديرية التموين والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخبزان، كما وجه بتكثيف المرور على المخابز فى نطاق المحافظة.


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