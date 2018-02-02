أهالي مدينة السلام فى السويس يضبطون لص مسلح

اللص
السويس- سيد نون
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القى أهالى مدينة السلام بالسويس، القبض على لص حاول سرقة شخص بالإكراه خلال سيره بأحد شوارع المدينة.
وقام الأهالى بتقييد اللص داخل المدينة، وقاموا بالاتصال بشرطة النجدة وتسليمة للشرطة.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من ما مور قسم شرطة فيصل بقيام الأهالي بضبط لص حاول سرقة شخص .
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كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى
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