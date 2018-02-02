أمين عام الأمم المتحدة يدعو الجميع للتعاون وإيصال المساعدات للاجئين السوريين

أمين عام الأمم المتحدة يدعو الجميع للتعاون وإيصال المساعدات للاجئين السوريينالجمعة، 02 فبراير 2018 07:44 م
جوتيريس
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك صعوبة فى إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة فى سوريا، داعياً للتعاون مع المبعوث الدولى لإيصال المساعدات للاجئين.
وأضاف جوتيريس، خلال مؤتمر صحفى حول أوضاع اللاجئين، أن مؤتمر سوتشى أكد على دور الأمم المتحدة.
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