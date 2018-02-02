video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الشرقية يعيد طفلا بعد خطفه من أمام منزله بقرية بالشرقية

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:26 م
أمن الشرقية يعيد طفلا بعد خطفه من أمام منزله بقرية بالشرقية اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

أعادت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، طفل بعد خطه من قبل شخصين بقرية بحر البقر بالحسينية، لأسرته وتم إخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء حسام عبد السلام حكمدار الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بلاغا من "مسعد إبراهيم" 56 سنة عامل مسجد، مقيم بحر البقر، بإختطاف نجله" حسين" 12 سنة.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، ومعاونيه، بإشراف العميد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث لفرع الشرق، والعميد عمرو رؤف، رئيس مباحث المديرية، من تحديد هوية الجناة وتبين قيام " م م" 30 سنة عامل ومقيم بحر البقر، بمعاون" إ س س" 23 سنة مقيم بحر البقر، بخطف الطفل، وذلك لقيام والد الطفل بتقديم النصح لها، بسب سوء سلوكهما، وتحرر عن ذلك المحضر 2373 جنح الحسينية، وجارى العرض على نيابة الحسينية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤبد لـ3 عاطلين لقتلهم عامل والتخلص من جثته بترعة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الحسينية

بحر البقر

خطف طفل



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة