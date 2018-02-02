أمن الشرقية يعيد طفلا بعد خطفه من أمام منزله بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعادت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، طفل بعد خطه من قبل شخصين بقرية بحر البقر بالحسينية، لأسرته وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبد السلام حكمدار الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بلاغا من "مسعد إبراهيم" 56 سنة عامل مسجد، مقيم بحر البقر، بإختطاف نجله" حسين" 12 سنة.

توصلت تحريات ضباط مباحث الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، ومعاونيه، بإشراف العميد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث لفرع الشرق، والعميد عمرو رؤف، رئيس مباحث المديرية، من تحديد هوية الجناة وتبين قيام " م م" 30 سنة عامل ومقيم بحر البقر، بمعاون" إ س س" 23 سنة مقيم بحر البقر، بخطف الطفل، وذلك لقيام والد الطفل بتقديم النصح لها، بسب سوء سلوكهما، وتحرر عن ذلك المحضر 2373 جنح الحسينية، وجارى العرض على نيابة الحسينية.