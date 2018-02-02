أمن الإسكندرية يضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء





الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية واسفرت عن ضبط ا.ر.ع 26 سنة عاطل ، مقيم دائرة القسم ،وبحوزته عدد 20 قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 60 جرام - بقصد الإتجار " ومبلغ 80 جنيهاً – سلاح أبيض " سكين " ، تحرر المحضر جنايات قسم القسم .. وجارى العرض على النيابة .

وتم ضبط م.ا.م 25 سنةعاطل ،مقيم دائرة القسم ، بحوزته عدد 27 لفافة لمخدر الحشيش" تزن حوالي 70 جرام - بقصد الإتجار " ومبلغ 155 جنيهاً ، تحرر المحضر جنايات القسم ، وجارى العرض على النيابة ، وضبط م.م.ع سن 25 عاطل .. مقيم دائرة القسم .. بحوزته عدد 370 قرص مخدر " بقصد الإتجار " ومبلغ 458 جنيهاً ،تحرر المحضر رقم جنايات القسم ، وجارى العرض على النيابة .

وتم ضبط م.ا.ج 21 سنة عاطل ، مقيم دائرة القسم، بحوزته عدد 44 قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالي 80 جرام - بقصد الإتجار " هاتف محمول ومبلغ 535 جنيهاً تحرر المحضر جنايات القسم ،وجارى العرض على النيابة .

وتم ضبط ع.ح.ي 28 سنة عاطل ،مقيم دائرة القسم ، بحوزته 50 قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالي 250 جرام ، بقصد الإتجار " هاتف محمول ومبلغ 125 جنيهاً ،تحرر المحضر جنايات القسم ، وجارى العرض على النيابة .

http://www.youm7.com/story/2018/2/2/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3628918