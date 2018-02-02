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أمن الإسكندرية يضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:05 م
أمن الإسكندرية يضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية  واسفرت عن ضبط ا.ر.ع 26 سنة عاطل ، مقيم دائرة القسم ،وبحوزته عدد 20 قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 60 جرام - بقصد الإتجار " ومبلغ 80 جنيهاً – سلاح أبيض " سكين " ، تحرر المحضر جنايات قسم القسم .. وجارى العرض على النيابة .

وتم ضبط م.ا.م  25 سنةعاطل ،مقيم دائرة القسم ، بحوزته عدد 27  لفافة لمخدر الحشيش" تزن حوالي 70 جرام - بقصد الإتجار " ومبلغ 155 جنيهاً ،  تحرر المحضر جنايات القسم ، وجارى العرض على النيابة ، وضبط م.م.ع سن 25 عاطل .. مقيم دائرة القسم .. بحوزته عدد 370 قرص مخدر " بقصد الإتجار " ومبلغ 458 جنيهاً ،تحرر المحضر رقم جنايات القسم ، وجارى العرض على النيابة .

وتم ضبط  م.ا.ج  21 سنة عاطل ، مقيم دائرة القسم، بحوزته عدد 44 قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالي 80 جرام -  بقصد الإتجار " هاتف محمول ومبلغ 535 جنيهاً تحرر المحضر جنايات القسم ،وجارى العرض على النيابة .

وتم ضبط ع.ح.ي  28 سنة عاطل ،مقيم دائرة القسم ، بحوزته 50 قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالي 250 جرام ، بقصد الإتجار " هاتف محمول ومبلغ 125 جنيهاً ،تحرر المحضر جنايات القسم ، وجارى العرض على النيابة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2018/2/2/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3628918

 

 


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