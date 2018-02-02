أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، ومباحث سرقة السيارات بعد أن وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات ، مفادها قيام ك ا.ا.م" شهرته اسامه أبو حنين " 41 سنة ميكانيكي سيارات مقيم العصافرة قبلي .. دائرة قسم ثان المنتز السابق إتهامه في عدد 15 قضية "سرقة – تبديد – مشاجرة - إصابة خطأ " ، م.ع.ا" شهرته فيشا " 32 سنة كهربائي سيارات، مقيم دائرة قسم شرطة دمنهور، محافظة البحيرة ، السابق إتهامه في القضية جنح قسم باب شرقي " شروع فى سرقة "بتكوين تشكيلاً عصابياً ".

وأكدت المعلومات أن التشكيل تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج وفك طبلة الكونتاك متخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ، عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطهما وبمواجهتهم إعترفا بإرتكاب 6 حوادث سرقة، بيانهم كالتالي 2 قضية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، منهم القضية جنح القسم عن بلاغ / ر.م.ج ، بسرقة السيارة خاصته رقم س ط هـ 8197 مصر، حال وقوفها بدائرة القسم، وحوادث أخرى مماثلة .