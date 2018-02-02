أمريكا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد و7 كيانات على صلة بمليشيا حزب الله اللبنانية

(رويترز)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان إن أغلب الأفراد، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وأضافت أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.