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أمريكا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد و7 كيانات على صلة بمليشيا حزب الله اللبنانية

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:32 م
أمريكا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد و7 كيانات على صلة بمليشيا حزب الله اللبنانية زعيم حزب الله حسن نصر الله


(رويترز)
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان إن أغلب الأفراد، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وأضافت أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.

وبالأمس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرض عقوبات على 5 كيانات إيرانية بتهمة تورطها فى تطوير صواريخ باليسيتية.

 


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