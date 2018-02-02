أمريكا تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان

أمريكا تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودانالجمعة، 02 فبراير 2018 04:06 م
رئيس جنوب السودان سلفا كير
رويترز
إضافة تعليق
حظرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الصراع المستمر فى البلاد منذ 4 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى بيان "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان".
وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان تمنع الخطوة الجديدة أى شركة أمريكية أو مواطن أمريكى من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة فى البلاد.
وأوضحت مصادر أمريكية أن هذه الخطوة لتكثيف الضغوط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية بالبلاد.
وتشير هذه الخطوة فى حال اتخاذها إلى نفاد صبر إدارة الرئيس دونالد ترامب من الأطراف المتحاربة فى جنوب السودان بعد انتهاك وقف إطلاق النار مرارا.
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
غيث
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً
بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً