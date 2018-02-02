أمريكا تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان





رويترز

حظرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان لتزيد الضغط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الصراع المستمر فى البلاد منذ 4 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى بيان "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيودا على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان". وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان تمنع الخطوة الجديدة أى شركة أمريكية أو مواطن أمريكى من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة فى البلاد.

وأوضحت مصادر أمريكية أن هذه الخطوة لتكثيف الضغوط على الرئيس سلفا كير من أجل إنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية بالبلاد.