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أسكتلندا تعلن الدراسة المجانية فى جامعاتها لطلاب الاتحاد الأوروبى عقب "بريكست"

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:52 م
أسكتلندا تعلن الدراسة المجانية فى جامعاتها لطلاب الاتحاد الأوروبى عقب "بريكست" رئيسة وزراء اسكتلندا - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت الحكومة الأسكتلندية أن الطلاب الوافدين من دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبى للدراسة فى اسكتلندا فى العام الدراسى 2019-2020، لن يدفعوا رسومًا دراسية عقب مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى (بريكست) رسميًا.

وقالت وزيرة التعليم العالى الأسكتلندية، شيرلى-أن سوميرفيل، فى تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، إن هذه الخطوة أرسلت "رسالة قوية" بأن مواطنى الاتحاد الأوروبى مرحب بهم فى اسكتلندا، وأضافت سوميرفيل، أن الطلاب الذين سيبدأون الدراسة خلال هذا الخريف مازال يمكنهم دخول الجامعات الأسكتلندية بالمجان.

وفى سياق متصل، قالت الوزيرة لأعضاء البرلمان الأسكتلندى إن الحكومة الأسكتلندية تعهدت بالفعل بتوفير رسوم مجانية لطلاب الاتحاد الأوروبى الذين بالفعل بدأوا الدراسة فى العام الدراسى 2017-2018 أو لهؤلاء الذين يبدأون فى العام الدراسى 2018-2019.

وأكدت سوميرفيل، "يمكننى أن أعلن الآن أننا سنقوم بتمديد هذا الالتزام لطلبة العام الدراسى 2019-2020"، مشيرة إلى أن الحكومة الأسكتلندية تعد الأولى فى المملكة المتحدة التى تجرى التزامًا كهذا.


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