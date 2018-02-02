أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-2-2018 وعيار 21 يسجل 658 جنيهًا للجرام

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-2-2018 وعيار 21 يسجل 658 جنيهًا للجرامالجمعة، 02 فبراير 2018 02:33 م
الذهب
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 2-2-2018 بقيمة جنيه وأحد لكل عيار فى سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع عودة السعر العالمى للأوقية للارتفاع بقيمة اقتربت من 8 دولارات فى التعاملات ألفورية على مدار أخر يومين.
وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى ويتم تحديد أسعار الأعيرة الأخرى، بناءًا عليه، 658 جنيها فى تعاملات اليوم حتى صياغة التقرير.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتإلى:
عيار ١٨: ٥٦٤ جنيه
عيار ٢١: ٦٥٨ جنيه
عيار ٢٤: ٧٥٢ جنيه
الجنيه الذهب: ٥٢٦٤ جنيه
الأوقية: ١٣٤٨ دولار
سعر الذهب اليوم خدمة يقدمها اليوم السابع للقراء، وتشتمل على تحديث فورى لأسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى، لكافة الأعيرة، وكذلك ما تشهده الأسعار العالمة للذهب من تغيرات تؤثر بصورة مباشرة على أسعار المعدن النفيس فى مصر.
سعر الذهب
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفأوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفأوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه وأحد.
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 2-2-2018 بقيمة جنيه وأحد لكل عيار فى سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع عودة السعر العالمى للأوقية للارتفاع بقيمة اقتربت من 8 دولارات فى التعاملات ألفورية على مدار أخر يومين.
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