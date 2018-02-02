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أبو السعود محمد ينشر صورا على صفحته لاختبارات أجراها لمتقدمى لجنة القيد بـ"الصحفيين"

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:18 م
أبو السعود محمد ينشر صورا على صفحته لاختبارات أجراها لمتقدمى لجنة القيد بـ"الصحفيين" جانب من الاختبارات


كتب محمد السيد
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نشر أبو السعود محمد عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين ، على صفحته بفيس بوك، صورا لاختبارات أجراها مساء أمس الخميس للمتقدمين للجنة القيد بالنقابة وذلك خلال نهاية الدورة التدريبية الأولى.

 

شمل الاختبار كتابة خبرين لكل متقدم للجنة بالإضافة إلى رسم صفحات للمخرجين وكاركاتير لرسامي الكاركاتير.

 

وقال أبو السعود محمد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاختبار جاء بهدف الاطلاع على قدرة كل واحد في الكتابة الصحفية تحت ضغط ومدى كتابته باللغة العربية الصحيحة ، ومدى قدرته على تنوع وشمول قدراته في العمل الصحفى.


 

 


 

 


 

 


 

 


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