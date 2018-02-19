39 مليون جنيها إيرادات متوقعة لشركة مصر لتجارة السيارات للعام المالى 2018/2019

39 مليون جنيها إيرادات متوقعة لشركة مصر لتجارة السيارات للعام المالى 2018/2019الإثنين، 19 فبراير 2018 04:14 م
اللواء محمد يوسف يترأس الجمعية
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت الجمعية العامة لشركة مصر لتجارة السيارات اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى".
ناقشت الجمعية خطط الشركة لتطوير مراكز الخدمة بها، وتفعيل نشاط التسويق بالمعارض المختلفة خلال العام المقبل، وقد تم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة للشركة، وفى حضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اعتماد الموازنة بتحقيق إيرادات متوقعة للشركة بنحو 39 مليون جنيه، مقابل 27 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017 .
كما تستهدف الشركة تحقيق مجمل ربح من النشاط مبلغ 9.3 مليون جنيه، مقابل 5.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017 بنسبة نمو 69%.
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