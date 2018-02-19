29 قتيلا من مليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى





وكالات

أفاد مراسل سكاى نيوز عربية بمقتل تسعة وعشرين مسلحاً من ميليشيات الحوثى الإيرانية، فى غارات للتحالف العربى ومواجهات مع قوات الشرعية اليمنية، فى جبهة الساحل الغربي.

وتركزت المعارك فى المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحي.. وتم استهداف مركبات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، كانت قادمة من منطقة جبل رأس إلى الجراحي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية باشتداد المعارك بين قوات النخبة الحضرمية ومسلحى القاعدة فى وادى عمد بحضرموت.

يأتى هذا بعد إعلان محافظ حضرموت إحكام السيطرة على وادى المسينى وطرد مسلحى القاعدة، إثر تكبدهم خسائر ميدانية وبشرية كبيرة خلال الاشتباكات، التى انطلقت قبل يومين ضمن عملية الفيصل.

فى الأثناء، قصفت قوات الشرعية اليمنية، بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثى الموالية لإيران، فى مديرية كـتاف، فى محافظة صعدة، بالتزامن مع غارات جوية، استهدفت مركبات عسكرية فى أكثر من منطقة فى المحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية أن القصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، على مواقع الحوثيين وتحصيناتهم، فى جبال كـتاف، أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين.

وتسعى قوات الشرعية، فى محور البقع، إلى إحراز مزيد من التـقدم نحو مركز مديرية كتاف.